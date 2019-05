Strejken mellem SAS og selskabets piloter er ovre. Piloterne får blandt andet 3,5 procent mere i løn i aftale.

SAS og selskabets piloter har indgået en overenskomstaftale. Dermed er den ugelange strejke, som har berørt over 380.000 passagerer, ovre.

Det oplyser SAS' administrerende direktør, Rickard Gustafson.

- Jeg kan med lettelse sige, at vi kan lægge strejken bag os, siger han på et pressemøde ved SAS' hovedkontor nær Stockholm sent torsdag aften.

Der er tale om en treårig aftale, hvor piloterne ifølge SAS blandt andet kommer til at få 3,5 procent mere i løn.

1409 SAS-piloter i Skandinavien gik natten til fredag i sidste uge i strejke, fordi de var utilfredse med deres løn- og arbejdsvilkår. Foruden et betydeligt lønhop ønskede de større forudsigelighed over deres vagtplaner.

Hidtil har hovedparten af piloterne først kendt deres arbejdstid, 14 dage før månedens vagtplan trådte i kraft.

Omkring 4000 flyafgange er blevet aflyst den seneste uge som følge af strejken, men allerede fra fredag ventes der atter at være piloter tilbage i cockpitterne.

På Københavns Lufthavns hjemmeside fremgår det, at der efter midnat natten til fredag ingen aflyste SAS-afgange er.

Rickard Gustafson oplyser dog på pressemødet, at det kommer til at tage lidt tid, før SAS er helt oppe i tempo igen.

- Nu har vi en aftale. Næste skridt er at sikre, at vi får gang i trafikken så hurtigt som muligt.

- Det kommer til at tage cirka et døgn, før vi er oppe i normal drift igen, siger han.

Strejken har tæret på både kundernes tålmodighed og SAS' økonomi.

Aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, har tidligere vurderet, at strejken koster SAS omtrent 50 millioner kroner om dagen.

Hvad beløbet for pilotstrejken præcist løber op i, kan Rickard Gustafson endnu ikke sige noget om.

- Selvfølgelig har det her kostet penge, og det har også tæret på troværdigheden hos vores kunder. Hvad det præcis kommer til at koste, må vi vente med at se til 14. maj, hvor vores kvartalsregnskab kommer, siger han.

