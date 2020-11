SAS beklager og kan godt forstå kunders frustration over manglende refundering efter aflyste flyafgange.

Luftfartsselskabet SAS når ikke at tilbagebetale alle passagerer med aflyste flyafgange inden fristen, som udløber søndag.

Det oplyser SAS' presseafdeling til Ekstra Bladet.

Ifølge selskabets presseafdeling beklager SAS meget og kan godt forstå, "at mange kunder er frustrerede. De har ventet længe".

2. oktober satte Trafikstyrelsen en frist for, hvornår en række flyskaber skal have tilbagebetalt passagerer, som har fået deres flyafgang aflyst.

Fristen blev sat for at give kunder klarhed over, hvornår de senest kunne forvente at se deres penge igen. Og den første frist blev altså sat til 15. november, hvilket tilsyneladende er for tidligt for SAS for at komme i mål.

Normalt har passagerer ret til at få refunderet deres ubrugte flybilletter inden for syv dage, når en flyafgang er blevet aflyst.

Men siden coronaudbruddet har mange passagerer oplevet en længere ventetid, når de har bedt om at få deres penge tilbage.

Derfor slog Trafikstyrelsen fast over for Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, Easyjet, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling, at de skulle følge nye påbud.

De betyder, at anmodninger om tilbagebetaling, som selskaberne har modtaget før 1. oktober, skal være refunderet senest 15. november.

Anmodninger modtaget mellem 1. oktober og 15. november skal være tilbagebetalt senest 1. december.

Og anmodninger efter 15. november skal være refunderet senest syv dage efter.

/ritzau/