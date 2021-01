Frem til 2024 skal SAS fortsat flyve charterflyvninger for Apollo som led i en milliardstor aftale.

SAS har udvidet sit samarbejde om charterflyvninger med selskabet Apollo i en ny aftale.

Aftalen gælder foreløbigt frem til 2024. I den periode har den en kontraktværdi på cirka 2,5 milliarder kroner.

Det er SAS' største aftale til dato med en charteroperatør. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Med aftalen kommer SAS til at skulle flyve Apollos kunder til og fra 24 lokationer i Sverige, Danmark og Norge til 51 destinationer i hele Europa.

Den udvidede aftale kommer efter flere års samarbejde mellem SAS og Apollo. Ifølge Markus Ek, global salgschef hos SAS, ser man frem til at kunne fortsætte det samarbejde.

- Vi er utrolig stolte over vores lange samarbejde og glade for den nye aftale med Apollo

- Chartersamarbejdet er en vigtig del af vores strategi om at tilpasse kapaciteten efter sæson, og den nye aftale med Apollo er et bevis på, at SAS er en værdsat samarbejdspartner.

- I takt med øgede vaccinering ser vi frem til, at vi igen kan rejse mere frit, siger Markus Ek.

På grund af coronaudbruddet har både charterbranchen og luftfartsbranchen i næsten et års tid været hårdt ramt af lavere efterspørgsel.

Inden for begge brancher har selskaber meldt om presset økonomi, ligesom der har været selskaber, som har måttet kapitulere og lukke som følge af coronakrisen.

Men med udrulningen af vacciner mod coronavirusset begynder begge brancher at håbe på en snarlig tilbagevenden til tidligere niveauer.

Det håb har man også hos Apollo. Det siger nordisk administrerende direktør Leif Vase Larsen fra selskabet Der Touristik Nordic, som står bag Apollo.

- Hos Apollo ser vi en lys fremtid, og vi er overbeviste om, at flytrafikken snart vil blive startet op igen.

- Derfor føles det meget positivt, at vi nu har indgået en aftale med SAS, der sikrer vores samarbejde flere år frem i tiden, siger Leif Vase Larsen.

Selv om aftalen i første omgang står til at løbe frem til 2024, så er der aftalt en mulighed for at forlænge samarbejdet med yderligere to år frem til 2026.

/ritzau/