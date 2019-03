SAS' passagervækst stod stille i februar, og flyene var samtidig lidt mindre end fyldte end tidligere.

SAS havde knap to millioner passagerer om bord på sine fly i februar.

Dermed var SAS' vækst på nulpunktet sammenlignet med februar i 2018.

Til gengæld har luftfartsselskabet formået at sælge flybilletterne for en anelse mere end sidste år. Det viser SAS' egne trafiktal for februar, der er offentliggjort torsdag.

- Trafikken i februar, en måned præget af lav sæsonmæssig efterspørgsel, var på linje med vores forventninger.

- Når vi kommer ind i foråret og sommeren, ser vi frem til at få flere passagerer om bord, siger administrerende direktør Rickard Gustafson i en meddelelse.

Der har været færre passagerer på rejser i Europa, mens SAS til gengæld kan melde om fremgang på indenrigsruterne og flyvningerne på tværs af kontinenterne - for eksempel til USA eller Asien.

Derudover har SAS været en anelse ringere til at fylde flyene. I gennemsnit var 66,1 procent af flysæderne fyldt med rejsende i februar. Det er 0,3 procentpoint lavere end for et år siden.

SAS offentliggjorde i februar regnskab for første kvartal, der viste et underskud på 469 millioner svenske kroner. Det var næsten dobbelt så stort som året før.

En højere oliepris og stigende omkostninger på flere andre fronter har sammen med intens konkurrence givet minus. For hele 2019 forventer SAS at få et overskud.

Analytikere og flyselskaberne selv betegner markedet som ekstremt konkurrencepræget, og der er hård kamp om at få passagererne om bord.

