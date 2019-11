Danske medarbejdere i SAS kan lige nu gå rundt og vente på et fatalt brev, mens de holder luftfarten igang.

SAS Ground Handling er nemlig gået igang med en fyringsrunde.

Det bekræfter SAS over for B.T.

'Det er rigtigt, at vi står over for en række generelle tilpasninger af virksomheden til det marked, vi opererer i,' skriver administrerende direktør i SAS Ground Handling (SGH), Hans Henrik Spangenberg, til B.T.

SAS Ground Handling er den afdeling, der blandt andet tager sig af service af flyene på landingsbanen og håndterer den store mængde bagage, der bugseres gennem SAS-fly og Københavns Lufthavn.

Det er altså ekspeditionsarbejdere, der skal afskediges.

SAS tabte mandag en stor kunde i Qatar Airways, der valgte at benytte en anden leverandør til groundhandling.

B.T. følger sagen. Ved du mere? Så må du meget gerne kontakte os på rasg@bt.dk.

Tabet af Qatar Airways som kunde betyder, at der kommer færre penge ind, og at der er brug for færre medarbejdere.

'Vi har selvfølgelig forsøgt at undgå afskedigelser, men vi må desværre konstatere, at det ikke er tilstrækkeligt,' skriver Hans Henrik Spangenberg og fortsætter.

'Det er altid trist at sige farvel til gode medarbejdere,' skriver Hans Henrik Spangenberg.

Medarbejderne bliver dog ikke fyret ansigt til ansigt med chefen.

De skal istedet vente på at modtage et brev, hvori der vil stå, om de er blevet afskediget.

SAS forventer, at brevene lander hos de fyrede medarbejdere i løbet af de næste par dage.

Luftfartsselskabet vil ikke oplyse over for B.T., hvor mange afskedigelser, der er tale om.

Men adspurgt til det rimelige i, at en medarbejder nervøst skal tjekke sin post i flere dage for afklaring om, hvorvidt vedkommende er fyret, svarer Hans Henrik Spangenberg:

'Gennem min tid som chef i SGH har jeg haft flere situationer med afskedigelser, og der findes ikke en rigtig god måde at gøre det på,' skriver han og fortsætter:

'Vi har prøvet flere modeller, og metoden med at sende et brev, har vi bedst erfaringer med, og alle berørte medarbejdere får selvfølgelig tilbudt en samtale med en leder.'

Han tillægger også de skiftende arbejdstider for personalet i SAS Ground Handling en betydning i forhold til, hvornår de kan afskediges rent praktisk.

'En del ansatte i SGH arbejder på mange tider af døgnet og i forskellige vagtskemaer, som betyder, at det er vanskeligere at lave en fælles annoncering af fx afskedigelser,' skriver han.