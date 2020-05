Der ryger mellem 350 og 500 millioner kroner ud af SAS' kasser hver måned, viser regnskab.

SAS har februar, marts og april tabt mere end 2,5 milliarder danske kroner, hvilket i høj grad hænger sammen med udbruddet af coronavirus.

Kvartalet, der er det andet i SAS' skæve regnskabsår, er ikke højsæson og gav sidste år et minus på omkring 850 millioner kroner.

I år ser resultatet for de tre måneder dog meget værre ud, fordi udbruddet af coronavirus har ført en række restriktioner på rejser og derfor et kollaps i luftfartstrafikken med sig.

- Covid-19-pandemien har skabt en global krise for luftfartsindustrien, inklusive SAS, skriver SAS i sit regnskab.

SAS glæder sig i regnskabet over, at det kort efter april fik sikret sig et lån på 2,3 milliarder danske kroner - 90 procent af det garanteret af den danske og svenske stat.

De penge bliver der brug for, for SAS forventer at tabe mellem 350 og 500 millioner danske kroner om måneden i resten af 2020.

Ifølge SAS var der lige under tre milliarder danske kroner tilbage på kistebunden, da april løb ud. Det er omkring 1,7 milliarder danske kroner færre, end da kvartalet startede.

Derfor foregår der også samtaler med selskabets ejere, om hvordan SAS skal ride stormen af.

- SAS er i øjeblikket i aktive, intense og konstruktive samtaler med selskabets største aktionærer og udvalgte interessenter om en rekapitalisering for at sikre SAS' fremtid, skriver SAS i regnskabet.

- Enhver løsning vil kræve, at begge regeringer (den danske og svenske, red.) og markedet deltager.

SAS har som målsætning at præsentere en overlevelsesplan i juni.

Regnskabet kommer, dagen efter at SAS præsenterede de første ruter, der kommer til at genåbne i juni. Her er blandt andet ruter mellem København og Amsterdam og New York på listen.

Det bliver dog en ny virkelighed for SAS' passagerer.

Fra sidste uge indførte SAS et krav om mundbind for sine passagerer over seks år. Det er den rejsende selv, der skal stå for at købe masken. Men SAS påpeger, at de kan købes hos 7-Eleven i Københavns Lufthavn.

Der bliver ikke længere serveret mad om bord på flyene, og alle løse genstande er fjernet fra flyene. Det gælder bladene i sædelommen, og desuden er puder og tæpper fjernet.

For at mindske smitterisiko er boardingen desuden vendt på hovedet.

Passagerer med billet på bageste række kommer først om bord, og man må maksimalt have et stykke håndbagage.

/ritzau/