Du skal bestille flybilletter til efterårsferien, og SAS popper op med de billigste billetter.

Hvad gør du?

Går du efter den billigste pris, eller overvejer du en ekstra gang med tanke på sommerens store pilotstrejke og efterfølgende kaos?

Ifølge analysechef i Sydbank Jacob Pedersen afhænger svaret af, hvad der er vigtigt for dig.

Han følger flybranchen og særligt SAS tæt, og han er ikke i tvivl om, at det skandinaviske flyselskab nok skal holde sig på vingerne.

I hvert fald som det ser ud nu og her.

»SAS går ikke konkurs nu og her. Det lån, de har fået nu, bør kunne bære SAS igennem.«

Han henviser til det lån på 700 millioner dollar – eller cirka 5,1 milliard kroner – som et amerikansk investeringsselskab for nogle dage siden sikrede SAS.

»Den enkelte forbruger må gøre op med sig selv, om det er værd at gå efter det billigste tilbud, eller om det betyder mere at vide, at der er ro på,« siger han.

Han kan nemlig ikke udelukke, at der kan være mere uro og flere strejker på vej.

For selvom piloterne er tilbage i cockpitterne, er det ikke ensbetydende med, at »den hellige gral er velforvaret«, som Jacob Pedersen udtrykker det.

»Vi ved ikke, hvordan processen ender. Forhåbentlig kommer SAS styrket gennem den som et stærkere selskab, men det ved vi ikke.«

(Arkivfoto) Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Fredag oplyste SAS, at flyselskabet havde aflyst 1.700 afgange i hele Europa i september og oktober på grund af mangel på personale.

En beslutning, som Jacob Pedersen kalder for »rigtig«.

»Der er ikke tvivl om, at SAS er presset på kapaciteten, og det er bedre at aflyse nu end kort før afgang. Så bliver kundeoplevelsen bare endnu dårligere,« siger han, men forklarer samtidig, at det giver større spillerum til konkurrenterne, når SAS flyver mindre.

Det kan gøre det svært for flyselskabet at genvinde markedsandele på lidt længere sigt, påpeger han.

Det store ubesvarede spørgsmål, der spøger de kommende måneder, er ifølge analytikeren, om andre medarbejdergrupper er parat til at gribe strejkevåbnet.

SAS vil forsøge at bringe omkostningerne ned, og i den forbindelse anser Jacob Pedersen det ikke for urealistisk, at ledelsen i SAS vil genforhandle nogle af de andre overenskomster, før de udløber.

»Det kan skabe uro og flere strejker. Hvis det bliver tilfældet, så kigger SAS ind i et kvartal, hvor selskabets pålidelighed endnu en gang bliver påvirket,« siger Jacob Pedersen og tilføjer:

»Og det er noget, som forbrugerne skal holde sig for øje.«