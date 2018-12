73 millioner kroner.

Så mange penge får de ansatte hos SAS til deling efter at luftartsgiganten har præsenteret et flot regnskab.

»Jeg vil benytte lejligheden til at takke de ansatte i SAS for deres dedikation. Det har været et intenst år, og vi har leveret et stærkt resultat,« siger SAS' koncernchef Rickard Gustafson i en kommentar til regnskabet.

SAS præsenterede et overskud på hele 1,55 milliarder kroner før skat i det seneste regnskab, der strækker sig fra november 2017 til oktober 2018.

Det får ledelsen til at udbetale en kontant bonus til de ansatte.

»I lyset af det hårde arbejde, der ligger til grund for dette resultat, har vi afsat 100 millioner svenske kroner (73 mio. kr., red.), som skal fordeles blandt vores ansatte som en engangsbonus i 2019,« siger Rickard Gustafson.

Af regnskabet fremgår det, at SAS i perioden november 2017 til januar 2018 havde i gennemsnit 9.929 ansatte.

Hvis de mange millioner fordeles ligeligt svarer det til, at hver enkelt medarbejder får en bonus på 7.352 dejlige kroner.

Alt er dog ikke rosenrødt i SAS.

Således ser det ud til, at det skandinaviske luftfartsselskab går et svært år i møde på grund af den stigende oliepris, som har ramt hele luftfartssektoren hårdt.

Blandt andre har islandske Primera Air måttet dreje nøglen om, blandt andet som konsekvens af stigende udgifter til brændstof.

Dog forventer SAS også at kunne levere et overskud, når det næste regnskab bliver præsenteret om et år.