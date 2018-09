Knap 2,8 millioner fløj med SAS i august måned, og næsten 80 procent af flyene var fyldte.

København. SAS havde flere passagerer om bord i august, men markedet er fortsat præget af stor konkurrence, og billetpriserne faldt en smule.

Antallet af passagerer hos det skandinaviske flyselskab steg med 4,3 procent i august, hvor 2,77 millioner fløj med flyselskabet. Det viser SAS' egne trafiktal, der er offentliggjort fredag.

Selv om SAS lykkedes med at sælge flere billetter, var det til lavere priser, da de i gennemsnit faldt med en procent.

I august havde SAS udbudt 5,4 procent flere billetter end året før, og det betyder, at flyselskabet fyldte 79,8 procent af sine fly. Det er omtrent på samme niveau som samme måned året før.

Økonomisk set har sommeren været fremragende for SAS, der i sidste uge kunne sende et af de bedste regnskaber i historien på gaden.

SAS fik et resultat før skat på lige over to milliarder svenske kroner i tredje kvartal, mens omsætningen landede på godt 13 milliarder svenske kroner. Resultatet var hjulpet af flere passagerer på flyene og lavere omkostninger.

Sommeren har ellers ikke været helt problemfri for selskabet, der både har været ramt af aflysninger og højere brændstofpriser.

I løbet af sommeren måtte SAS aflyse omkring to procent af selskabets afgange blandt andet på grund af mangel på personale.

SAS valgte på baggrund af det gode sommerresultat at opjustere forventningerne til hele året.

Flyselskabet venter nu et resultat før skat og engangsposter på omkring to milliarder svenske kroner. Tidligere var forventningen 1,5-2 milliarder svenske kroner.

Når det samlede resultat for hele året ventes at ramme det samme niveau som tredje kvartal, skyldes det, at det ofte er svært at tjene penge om vinteren for flyselskaber.

