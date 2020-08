Også i juli har SAS set et fald i passagerantallet. Topchefen glæder sig dog over en langsom bedring.

Udbruddet af coronavirus har i juli fortsat med at give færre passagerer for det skandinaviske luftfartsselskab SAS.

Det fremgår af selskabets trafiktal for måneden.

Samlet har SAS i juli fløjet med 705.000 passagerer. Det er et fald på 75 procent i forhold til samme måned sidste år.

De seneste måneder har SAS ligesom resten af luftfartsbranchen været hårdt ramt af coronaudbruddet, der har sænket flytrafikken markant.

Ud over statslige restriktioner har mange passagerer været tilbageholdende med at flyve på grund af virusset. Det har givet mindre aktivitet for selskaber som eksempelvis SAS.

Fra juni til juli har SAS dog haft en fremgang på næsten 300.000 passagerer, og det glæder Rickard Gustafson, der er administrerende direktør i SAS.

I en skriftlig kommentar til trafiktallene siger han, at den langsomme bedring i efterspørgslen sker på linje med selskabets forventninger.

- I takt med at efterspørgslen langsomt vender tilbage, er vi glade for gradvist at kunne øge vores aktiviteter, samtidig med at vi sikrer en sikker rejseoplevelse for vores kunder og medarbejdere, siger Rickard Gustafson.

SAS' trafiktal viser også, at selskabet i juli har haft en såkaldt "load factor" på 51 procent.

Load factor er et udtryk for, hvor fyldte flyene er. Med andre ord har SAS i juli i gennemsnit fløjet med fly, der har været halvfyldte.

Det er et problem, vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og tæt følger af luftfartsbranchen.

- Det vidner om, at flyselskaber som SAS sætter mange nye fly i luften nu for at få trafikprogrammer i gang, men at passagerne ikke følger med i det samme tempo. Og det er et problem.

- Der er kun én ting, der er dyrere, end at holde flyene parkeret på landjorden. Det er, hvis de flyver halvtomme rundt, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/