Fyldte fly og højere omsætning per kunde giver historisk god sommer hos SAS.

København. Trods udfordringer med aflysninger hen over sommeren og høje brændstofpriser kan det skandinaviske luftfartsselskab SAS se tilbage på sommeren 2018 som en af de allermest indbringende nogensinde.

SAS øger både omsætning og resultat i tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2017/2018. Det viser selskabets regnskab.

SAS' topchef, Rickard Gustafson, er meget tilfreds.

- Det er et af de stærkeste resultater nogensinde i SAS' historie trods øgede omkostninger til flybrændstof og operationelle udfordringer, siger topchefen i en kommentar til regnskabet.

SAS fik et resultat før skat på lige over to milliarder svenske kroner i tredje kvartal. Omsætningen landede på godt 13 milliarder svenske kroner.

I sommersæsonen 2017 fik SAS tilsvarende et resultat før skat på lige under to milliarder svenske kroner og en omsætning 12 milliarder svenske kroner.

Ifølge koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen er det især fyldte fly, der giver "det bedste resultat i nyere tid".

- Det lykkedes os at løfte omsætning og indtjening og samtidig sænke vores omkostninger. Ikke mindst drevet af rigtig mange kunder om bord.

- Vi har aldrig haft så mange kunder. Vi ender med godt otte millioner om bord, siger han.

De mange solgte billetter hænger tæt sammen med SAS' øgede fokus på at tilbyde kunderne rejser til feriedestinationer, uddyber koncerndirektøren. Desuden er omsætningen per kunde løftet.

Sommeren over har SAS måttet aflyse omkring to procent af selskabets afgange blandt andet på grund af mangel på personale. Det har ifølge Lars Sandahl Sørensen kostet 130 millioner svenske kroner.

Men på baggrund af sommeren kan SAS alligevel opjustere forventningerne til hele året til den høje ende af det tidligere udmeldte.

SAS venter nu et resultat før skat og engangsposter på omkring to milliarder svenske kroner. Tidligere var forventningen 1,5-2,0 milliarder svenske kroner.

Når det samlede resultat for hele året ventes at ramme det samme niveau som tredje kvartal, skyldes det, at de to første kvartaler er svære for luftfartsselskaber. De tjener traditionelt langt de fleste penge i netop tredje kvartal.

Med et samlet underskud efter første halvår ender resultatet for regnskabsårets første ni måneder på samlet godt 1,2 milliarder svenske kroner.

/ritzau/