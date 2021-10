De har erkendt det hos SAS: En stor del af én særlig type passagerer kommer ikke tilbage i flyene efter coronapandemien. Aldrig.

»Erhvervsrejser, tror vi, bestandigt kommer til at ligge på et lavere niveau,« siger den danske koncerndirektør Simon Pauck Hansen.

Det er i et interview med Berlingske, at han kommer med forudsigelsen. Og den er baseret på, hvordan nedlukninger eksempelvis udbredte brugen af videomøder samt andre digitale værktøjer.

Og det betyder samtidig, at flyselskabet allerede er i gang med forberede sig på den fremtid.

»Det er klart, at det er noget, vi nu skal vurdere – hvordan påvirker det os? Og hvilke justeringer kræver det af os, for at vi kan være konkurrencedygtige på det nye marked? Vi er ikke efter pandemien endnu, og det, tror jeg, er vigtigt at sige,« siger SAS-chefen Simon Pauck Hansen.

Aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, vurderer over for Berlingske, at den permanente nedgang i antallet af erhvervsrejsende vil koste SAS mellem fem og otte milliarder kroner.

De nyeste trafiktal fra SAS viser, at der i september for tredje måned i træk var over en million passagerer, der brugte flyselskabet. De 1,1 millioner rejsende var samtidig næsten 90 procent flere end på samme tidspunkt sidste år i coronatunge 2020.

Der er dog stadig et godt stykke op til niveauet før corona. I september 2019 havde SAS eksempelvis 2,9 millioner passagerer.