Det er ikke planen, at SAS skal på børsen igen, men ejerne har muligheden i fremtiden, siger analytiker.

Ejerne af SAS får ret til at kræve luftfartsselskabet børsnoteret på ny fem år ude i fremtiden.

Det fremgår af nye dokumenter om ejernes interne aftaler, der er blevet indgivet i forbindelse med selskabets konkursbeskyttelsesproces.

Det siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, som har gennemlæst dem. Ritzau har også fået adgang til dokumenterne.

- Den plan, der er lagt frem, tyder dog ikke på, at det er noget, man går efter, siger han.

- Men man er i sådan en ejeroverenskomst nødt til at forholde sig til alverdens scenarier. Det betyder ikke nødvendigvis, at pilen peger i en bestemt retning.

SAS er i øjeblikket børsnoteret, men skal efter planen afnoteres i andet kvartal i år.

Det kom frem i oktober sidste år, at det var et krav fra den nye ejerkreds, at aktierne i SAS skulle annulleres.

Gruppen af investorer består af investeringsselskabet Castlelake, luftfartskoncernen Air France-KLM, Lind Invest og den danske stat.

Jacob Pedersen ser muligheden for en børsnotering som et meget klart signal om, at Castlelake, der er den største aktionær, vil have en chance for at komme ud af SAS, hvis tingene udvikler sig anderledes end ventet.

- Hvis SAS får det svært med at genoprette indtjeningen, har man en mulighed for at kræve en børsnotering efter fem år.

- For mig at se er det Castlelakes sidste udvej, hvis alt andet kikser, siger han.

Ejernes plan A er dog ifølge aktieanalytikeren, at SAS skal være rentabel, og at Air France-KLM på sigt skal overtage aktiemajoriteten.

- Så ligger det til højreskøjten, at luftfartskoncernen kan overtage Castlelakes andel og komme over 50 procents ejerskab inden for de næste år, lyder det videre fra Jacob Pedersen.

SAS indledte for halvandet år siden den nuværende konkursbeskyttelsesproces som en konsekvens af stor gæld, der var blevet opbygget under først coronanedlukninger og siden en pilotstrejke, der ramte selskabet forrige sommer.

Konkursbeskyttelsen - i USA kaldet chapter 11 - er en proces, hvor et selskab forsøger at finde en løsning med sine kreditorer for at undgå konkurs.

Den nye ejerkreds meldte sig på banen sidste år.

/ritzau/