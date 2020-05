Flyselskabets største ejer, Jacob Wallenberg, vil have de skandinaviske lande mere på banen.

Den største ejer i det skandinaviske luftfartsselskab SAS, Jacob Wallenberg, beder Danmark, Norge og Sverige om at gøre mere for at redde selskabet.

Det siger Jacob Wallenberg til det norske medie Dagens Næringsliv ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Det er ikke flyselskaberne, der har skabt situationen, men ekstreme forhold uden for menneskets kontrol. Ingen selskaber kan løse det alene, siger Jacob Wallenberg til Dagens Næringsliv.

Den 64-årige svensker er en del af Wallenberg-konglomeratet i Sverige, som er den største private ejer af SAS.

- Alle lande må forholde sig til, om flybranchen er kritisk infrastruktur. Mit svar er utvivlsomt; ja.

SAS sikrede sig ifølge NTB i forrige uge et lån på 3,3 milliarder svenske kroner, svarende til 2,3 milliarder danske kroner, hvoraf 90 procent af støtten er en statsgaranti fra Danmark og Sverige.

Den danske regering har udtalt, at det kan blive aktuelt med et nyt lån.

Den norske regering har tidligere udstedt et lån på 1,5 milliarder norske kroner, svarende til en milliard danske kroner.

Næringsdepartement, som er Norges industri- og handelsministerium, siger til Dagens Næringsliv, at regeringens garantiordning allerede er "betydelig".

8. maj viste tal fra SAS, at antallet af passagerer i SAS-flyene faldt i april med 95,7 procent sammenlignet med samme måned sidste år på grund af restriktionerne under coronaviruspandemien.

- Vi står fortsat over for udfordrende tider, der har stor indflydelse på vores forretning, sagde administrerende direktør i SAS Rickard Gustafson i en pressemeddelelse.

I løbet af april måned fløj selskabet blot med omkring 95.000 passagerer, hvilket er markant mindre end april sidste år, hvor omkring 2,1 millioner rejste med et fly, hvor der stod SAS på.

9. maj meddelte Udenrigsministeriet, at det fraråder alle ikke-nødvendige udlandsrejser indtil 31. maj.

