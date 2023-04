Lyt til artiklen

SAS-aktien brager op.

Aktien i det skandinaviske flyselskab stiger op mod 32 pct.

Det sker i slipstrømmen på en ny melding fra SAS, der oplyser, at man alligevel ikke har behov for anden halvdel af det milliardstore kriselån fra amerikanske Apollo, der skulle sikre, at SAS kunne flyve videre.

»Som følge af en stærkere end ventet likviditetssituationen har SAS ikke behov for yderligere likviditet på kort sigt, skriver selskabet, der også oplyser, at SAS ser muligheder for på anden vis og billigere at kunne skaffe sig kapital på kort sigt,« lyder forklaringen fra SAS.

Lånet lød på i alt 700 mio. dollar, som SAS kunne trække på i to lige store blokke. SAS gjorde brug af lånet i september 2022 og kunne vælge at bruge anden halvdel i år. Du kan læse mere i Sydbank om SAS: 'Det er en god nyhed'.

Denne artikel er fra Euroinvestor.