SAS-aktien har fået en frygtelig start på tirsdagen.

Her er den på de første 25 minutter faldet fra 0,77 til 0,66 hvilket svarer til et fald på cirka 14 procent.

Det store fald skyldes formentlig primært, at den svenske regering tidligere på morgenen afviste at indskyde ny kapital i selskabet men i stedet erklærede sig parat til at mindske sin ejerandel.

SAS er plaget af milliardgæld og har derfor fremlagt en redningsplan, den såkaldte SAS Forward.

Et element i den plan er, at der skal skydes milliarder ind i selskabet.

Den svenske stat er den ene af de to klart største aktionærer i SAS med en ejerandel på 21,8 procent. Den anden store aktionær med en lige så stor ejerandel er den danske stat.

»SAS er nødt til at blive forandret for at være langsigtet konkurrencedygtig. Nu er det op til SAS at levere på planen, så SAS kan fortsætte med at flyve,« sagde Sveriges erhvervsminister Karl-Petter Thorwaldsson ifølge Ritzau.

»Regeringens indstilling til Riksdagen er, at vi er klar til at sige ja til, at SAS konverterer skyld til egenkapital, men at vi siger nej til at tilføre kapital. Statens ejerskab i SAS vil med meget stor sandsynlighed blive mindre. Staten melder tydeligt ud, at den ikke er en langsigtet ejer i SAS, men at vi vil mindske ejerskabet i SAS,« sagde han.

Redningsplanen skal skære 7,5 milliarder svenske kroner af omkostningerne om året.