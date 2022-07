Lyt til artiklen

Prisen på aktier i SAS er onsdag skudt i vejret – forud for dagens forhandlinger.

Faktisk er prisen nu steget til et niveau, der ligger over, hvad den var, da piloterne tidligere på måneden meddelte, at de ville gå i strejke.

Ifølge erhvervsmediet Finans steg SAS-aktien kort efter åbningen af det danske aktiemarked med 15,7 procent.

Dermed ligger prisen lige nu på 0,48 danske kroner – og det niveau har den ligget på siden klokken 09.30.

Det er samtidig en højere pris, end aktierne umiddelbart stod til den 4. juli, hvor forhandlingerne mellem SAS og selskabets piloter løb ud i sandet – og piloterne gik i strejke.

Der stod prisen til 0,43 danske kroner.

I tiden efter styrtdykkede aktien voldsomt og endte den 7. juli på sit laveste niveau den seneste tid med en pris på 0,30 danske kroner.

For et år siden lå prisen på 1,49 danske kroner, mens den på sit højeste tilbage i 2007 lå til omkring 188 kroner.

Tirsdag denne uge kom det frem, at SAS ville genoptage forhandlingerne med piloter om ny overenskomst onsdag klokken 10.

Der vil man på ny prøve at forhandle en ny overenskomstaftale på plads. Det er hidtil ikke lykkedes, og det er årsagen til, at piloterne fra SAS strejker i øjeblikket.

Omkring 1.000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli.