SAS aflyser forebyggende nogle afgange fredag, så kunder ikke strander i udlandet, hvis der kommer konflikt.

En række af SAS' flyafgange fredag aflyses forebyggende på grund af en mulig overenskomstkonflikt mellem piloter og luftfartsselskabet. Det oplyser SAS på Facebook.

Af opslaget fremgår det hverken hvilke eller hvor mange flyafgange, der er tale om.

Aflysningerne sker ifølge SAS, så passagerer og flypersonale ikke ender med at strande på en destination, hvis en konflikt bryder ud mellem piloter og luftfartsselskabet fredag.

Repræsentanter fra de to parter mødes torsdag i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark for at forsøge at nå til enighed. Striden går blandt andet på piloternes vagtplaner og arbejdsforhold.

Lykkes det ikke inden midnat, har piloterne i SAS varslet, at de går i strejke fra fredag, hvis ikke der inden midnat er indgået en aftale med det skandinaviske flyselskab.

Det drejer sig om i alt 1500 piloter, eller omkring 95 procent af piloterne i selskabet.

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen har tidligere vurderet over for Ritzau, at en strejke kan koste SAS omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS' fly parkeres på landjorden.

/ritzau/