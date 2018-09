Den ene halvdel af ‘Vild Med Dans’-værtsparret, Sarah Grünewald, er gået personligt konkurs, skriver Finans.

Hun forklarer selv, at det skyldes en skattegæld.

»Jeg har over en længere årrække hjulpet min familie økonomisk og har bl.a. uden held forsøgt at forhindre, at mit barndomshjem skulle ende på tvangsauktion. Det har betydet, at jeg ikke har prioriteret at betale de penge, jeg skulle til Skat. Det er jeg rigtigt ked af og mærker konsekvensen af nu,« fortæller Sarah Grünewald til Finans.

Hendes enkeltmandsvirksomhed Green Forest Production er under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten. Den 34-årige tv-vært står alene med virksomheden og hæfter derfor for gælden alene.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

Green Forest Production, der i CVR-registeret er registreret under ‘produktion af tv-programmer,’ blev stiftet i 2013.

Der bliver ikke offentliggjort regnskaber, da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed.

Boris Frederiksen fra Kammeradvikaten, der er kurator i konkursboet, behandler sagen. Kammeradvokaten er statens advokat.

Ud over at være vært på TV 2-programmet ‘Vild Med Dans’ så har Sarah Grünewald også spillet med i både tv-serier og film. Heriblandt komedieserien 'Tomgang' og filmen 'Dirch'.