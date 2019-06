Huawei skruer forventningerne ned med 30 milliarder dollar for de næste to år efter amerikanske sanktioner.

Den kinesiske telegigant Huawei kommer til at mærke de sanktioner, som USA har indført rettet mod Huawei. Det siger Huawei-stifter Ren Zhengfei mandag under en paneldiskussion i den kinesiske by Shenzhen.

Samtidig præsenterer han, hvad Huawei forventer regningen bliver for det økonomiske slagsmål mellem Kina og USA.

Ren Zhengfei oplyser, at Huawei skærer 30 milliarder dollar - svarende til næsten 200 milliarder kroner - af forventningerne til omsætningen de næste to år.

Ifølge Zhengfei havde Huawei ikke forestillet sig, at den amerikanske regering ville tage så vidtrækkende skridt som de sanktioner, der er blevet indført.

- Jeg tror begge sider vil tabe. Ingen kommer til at vinde, siger Ren Zhengfei.

I samme ombæring sammenligner Ren Zhengfei Huawei med et fly med alvorlige skader.

/ritzau/AP