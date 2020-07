Faldende efterspørgsel på smartphones og fjernsyn fra Samsung bliver opvejet af et øget salg af computerchips.

Den sydkoreanske virksomhed Samsung Electronics kom mere end helskindet gennem andet kvartal, selv om både salget af mobiltelefoner og tv-apparater viste tilbagegang.

Samsungs overskud efter skat steg med over syv procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Fremgangen på bundlinjen skyldes en så stor efterspørgsel på hukommelseschips til computere og andet elektronisk udstyr, at det mere end opvejer tilbagegangen for smartphones og fjernsyn.

Det fremgår af den sydkoreanske koncerns kvartalsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

- Til trods for at spredningen af covid-19 har forårsaget nedlukninger og tilbagegang for butikker og produktionssteder rundt om i verden, så har selskabet klaret udfordringerne gennem dets omfattende globale forsyningskæde, skriver Samsung i en meddelelse.

Selskabet forventer yderligere fremgang i efterspørgslen på hukommelseschips i andet halvår, men advarer om, at både viruspandemien og handelsstridigheder udgør en risiko.

I de tre måneder frem til den 30. juni tjente verdens største producent af smartphones og hukommelseschips 5,56 billioner won efter skat. Det svarer til 28,2 milliarder kroner.

Driftsoverskuddet på 8,15 billioner won er 23 procent højere end året før, selv om omsætningen faldt med fem procent til knap 53 billioner won.

Samsung regner med senere i år at lancere nye flagskibsmodeller i sin Galaxy-serie.

/ritzau/AFP