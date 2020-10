Den sydkoreanske techgigant Samsung forventer en stor stigning i sit driftsoverskud i tredje kvartal.

Den sydkoreanske techgigant Samsung Electronics har de seneste tre måneder haft en stor fremgang i salget af smartphones, og det skyldes ifølge analytikere hovedsageligt amerikanske sanktioner mod den kinesiske konkurrent Huawei.

Samsung forventer en stigning i driftsoverskuddet på næsten 60 procent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode året før til 12,3 billioner won (67,1 milliarder kroner, red.).

Det fremgår af en orientering om udviklingen i det seneste kvartal, som Samsung har offentliggjort torsdag. Det egentlige kvartalsregnskab kommer først på et senere tidspunkt.

Det forventede driftsoverskud er større end forventet af de analytikere, som følger Samsung.

Analytikere fremhæver amerikanske sanktioner mod Huawei som hovedårsag til det forbedrede resultat. USA har nedlagt forbud mod, at udenlandske selskaber sælger amerikansk teknologi til Huawei. Det har gjort det sværere for det kinesiske selskab at opretholde sin fulde produktion af blandt andet smartphones.

Analytiker Kang Min-soo fra Counterpoint Research mener, at sanktionerne har påvirket det globale salg af mobiltelefoner markant.

- For Samsung vil det være en god mulighed for at øge markedsandele i Europa, hvor firmaet har konkurreret med Huawei i forskellige priskategorier, siger han om sanktionerne.

/ritzau/AFP