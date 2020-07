Inden for kort tid vil Salling Group, der ejer BR-kæden, udvide med yderligere to nye butikker.

Det skriver Finans.dk.

Salling Group overtog i 2019 rettighederne varemærket Fætter BR, efter de tidligere ejere, Top-Toy, gik konkurs og måtte lukke ikke mindre end 300 BR- og Toys’R’US-butikker i Norden.

Siden genåbnede Salling Group 26 af butikkerne, og inden længe bliver det tal altså øget til 28 butikker.

»Hidtil har de 26 butikker været fint, men vi har fundet muligheder i markedet for at udvide. Der slår vi til. De to butikker passer godt ind i vores øvrige placeringer. Fremadrettet lukker vi aldrig muligheder for at udvide rundt om i landet, hvis det giver mening for os,« siger Charlotte From, der er kædechef hos BR til Finans.dk.

De to nyt legetøjsbutikker kommer til at have adresse i henholdsvis Gentofte og i storcenteret Waves, som ligger i Greve.

Da Salling Group overtog Fætter BR, var det med en ny strategi for øje.

I en pressemeddelelse oplyste dagligvarekoncernen, at man vil satse på en stærk webshop, mens der i de fysiske butikker skulle være plads til både oplevelser og leg.

'Det skal forstås helt bogstaveligt, idet der i BR-butikkerne er reserveret plads til for eksempel hinkestier, små opgaver og hovedbrud, alt sammen placeret i børnehøjde. Der bliver også rum til levende legetøjsoplevelser for eksempel i form af mulighed for at møde Fætter BR, men også mere produktrettede universer med eksempelvis LEGO, kreativ leg, gaming, og hvad der ellers optager danske børn og deres familier,' lød det i pressemeddelelsen.

Inden Top-Toy gik konkurs var der 97 BR-butikker i Danmark.