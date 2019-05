Detailhandelskoncern Salling Group vil i fremtiden ikke have Netto-butikker i Sverige.

Salling Groups 163 Netto-butikker i Sverige er nemlig blevet solgt til det svenske firma CBS AB.

Det skriver Salling Group i en udsendt pressemeddelelse.

»I Salling Group er vi meget tilfredse med aftalen, som gør, at vi kan øge investeringerne på færre markeder og yderligere fokusere vores virksomhed til gavn for kunder i Danmark, Polen og Tyskland,« siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, i en udsendt pressemeddelelse.

Med frasalget af Netto Sverige vil Salling Group øge sit investeringsprogram og samtidig investere offensivt i en betydelig opgradering af de fysiske butikker, digitale løsninger samt i øget onlinesalg af dagligvarer.

Salling Group planlægger således at investere mere end en milliard kroner i Netto-butikkerne i Danmark, Polen og Tyskland i 2019.

Opdateres...