Med et milliardoverskud for 2018 har Salling Group valgt at sælge Netto i Sverige fra.

Salling Group har valgt at sælge den svenske del af lavpriskæden Netto til det svenske selskab CBS. Det oplyser koncernen i forbindelse med sit regnskab for regnskabsåret 2018.

Ingen af de to parter ønsker at fortælle, hvad handlen koster. I alt kommer 160 Netto-butikker til at skifte hænder.

Sallings Groups administrerende direktør, Per Bank, oplyser, at aftalen skal gøre det nemmere for koncernen at fokusere på det danske, tyske og polske marked.

Ud over Netto har Salling Group også en lang række andre kæder i koncernen. Det er blandt andet Bilka, Salling, BR og Wupti.

Samlet har koncernen øget sin omsætning med lidt under en milliard kroner til 59,4 milliarder kroner - hvilket har givet et overskud efter skat på 1,4 milliarder kroner.

/ritzau/