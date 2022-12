Lyt til artiklen

'Kunden har altid ret,' lyder et gammelt mantra i detailbranchen.

Men at dømme efter nye tal fra Salling Group og HK Handel, så er det en sandhed med alvorlige modifikationer.

Arbejdsdagen som butiksansat i dagens Danmark kan nemlig være en overordentlig barsk affære, og medarbejdere bliver hver dag skældt ud, truet og overfuset.

Replikker som 'Fatter du ingenting, din dumme kælling?', 'Idiot' eller 'Hvad fanden får du egentlig din løn for …?' hører til dagens orden.

Enkelte har sågar oplevet, at de verbale tæsk har udviklet sig til korporlig vold som eksempelvis at blive spyttet på eller at få en knytnæve i ansigtet.

»Det er helt urimeligt, at man som ansat skal mødes med ubehageligheder. Der eksisterer en usund kultur, hvor kunder tror, at de kan tillade sig hvad som helst, og det er medarbejderne, der betaler prisen,« siger formanden i HK Handel, Mette Høgh.

I Salling Group, der blandt andet står bag supermarkeder som Netto, Føtex og Bilka, tegner indberetningerne over de mest alvorlige episoder et tydeligt billede af udviklingen.

»Konkret kan vi se, at antallet af anmeldelser om tilfælde af vold, overfald og trusler er steget fra 13 samme tid sidste år til 39 i år. Det er heldigvis de færreste situationer, der er så grelle, at de bliver indrapporteret, men udviklingen illustrerer en tendens, som mærkes tydeligt i alle vores butikker,« siger HR-direktør Louise Gade.

Hun mener, at coronapandemi, inflation og energikrise har været med til at presse kunderne i en grad, så de i stigende grad lader deres frustrationer ud over de ansatte i butikkerne.

»Vi har fuld forståelse for, at mange er pressede, men det må aldrig gå ud over medarbejdere, der passer deres arbejde og gør, hvad de kan for at hjælpe kunderne og yde en god service,« siger hun i en fælles pressemeddelelse fra HK Handel og Salling Group.

I HK Handel viser en dugfrisk undersøgelse, at 80 procent af fagforeningens medlemmer på butiksområde har oplevet at blive talt grimt til inden for de seneste 12 måneder.

Konsekvensen er et dårligt arbejdsmiljø og i værste tilfælde stress og sygemeldinger.

Derfor er dagligvaregiganten og fagforeningen gået sammen om en kampagne, der skal få kunderne til at udvise større tålmodighed og tale pænere til personalet.

Det er ikke tilfældigt, at kampagnen om at huske den gode tone begynder 1. december.

Salling Group og HK Handel frygter nemlig, at problemet med sure og aggressive kunder vil blive endnu værre i forbindelse med julehandlen.