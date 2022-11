Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu er der grønt nyt hos Salling Group.

For 500 Netto-butikker vil nu balancere elforbruget i forhold til udbuddet af grøn strøm i elnettet.

Det skriver EnergiWatch.

Mere konkret betyder det, at Salling Group kan skrue op og ned for elforbruget i butikkerne. Og det vil ske i anlæg som ventilation, køling og varmepumper, der vil blive koblet på den såkaldte Flex Platform, der styres via kunstig intelligens.

Salling Group har allerede afgjort, hvor, hvornår, hvor meget og hvor længe, der kan skrues op og ned for elforbruget i butikkerne – det for at sikre, at hverken brugere eller varer bliver påvirket.

Platformen er blevet testet i Føtex i Greve og er altså nu klar til at blive udrullet i 500 Netto-butikker.

»Derfor kobler vi nu alle vores danske Netto-butikker op på Flex Platformen, hvilket både kommer andre energikunder til gode og samtidig er med til at mindske CO₂-udledning i energiproduktionen,« fortæller Martin Brix Kortegaard, Energy Manager i Salling Group.

Og tiltaget er blot ét i rækken fra Salling Group. For kæden har godt gang i deres nye discountkoncept Basalt, der nu har åbnet sin fjerde butik i landet.

Salling Groups idé med Basalt er, at man fjerner omkostningerne ved at have et mindre sortiment.

Konceptet er blevet kaldt for »et genialt træk.«

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at Basalt bliver en succes. Lige nu har de sat resten af branchen skakmat,« lyder vurderingen.