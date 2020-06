1,5 milliarder kroner og 7000 ansatte.

Det er nøgletallene i den gigantiske handel, som Salling Group torsdag morgen løfter sløret for.

Den danske fødevaregigant har købt sin polske konkurrent Tesco Group og overtager kædens 301 butikker og to distributionscentre med 7000 ansatte i Polen.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

»Jeg er særdeles tilfreds med aftalen. Vi konsoliderer Nettos tilstedeværelse i et voksende marked og leverer dermed på vores koncernstrategi. Med overtagelsen af Tesco Polen fordobler vi vores forretning i Polen, og vi bliver en betydelig aktør på et af Europas største markeder,« siger adm. direktør i Salling Group, Per Bank og tilføjer:

»Fundamentet for, at vi kan foretage et så stort og strategisk vigtigt opkøb, er, at vi driver en sund og solid virksomhed. Covid-19 skaber en naturlig usikkerhed, men vores forretning står stærkt og gør os i stand til at handle, når den rette mulighed opstår.«

Ifølge pressemeddelelsen er netop Polen Salling Groups største vækstmarked, og 'med opkøbet indfrier koncernen en strategisk vigtig ambition.'

Salling Group har i forvejen 386 butikker i Polen.

Det er planen, at de polske butikker skal omdannes til Nettobutikker.

I Danmark ejer Salling Group blandt andet Føtex, Bilka og Netto.

Netto Polen åbnede i 1995 sin første butik i byen Szczecin og har i dag godt 5000 medarbejdere. Sammenlagt beskæftiger Salling Group inden opkøbet flere end 53.000 medarbejdere i Tyskland, Danmark og Polen og driver over 1.400 butikker.

Den ny handel er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, som forventes inden årets udgang.