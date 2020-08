Dagligvaregiganten Salling Group opruster, skriver Børsen.

De vil hyre op mod 400 nye medarbejdere til en ny onlinesatsning, hvor der skal leveres dagligvarer til kunderne.

Det er første gang i koncernens historie, at de vil sælge fødevarer på nettet.

Salling Group står blandt andet bag Føtex, Bilka og Netto.

De er ifølge Børsen klar til at bruge flere hundrede millioner kroner på satsningen.

Det er en del af en storstilet plan om at sætte sig på 35 procent af det danske onlinemarked for dagligvarer i de kommende år.

I første omgang bliver det kunder i Storkøbenhavn, der vil få glæde af den nye satsning, men på sigt skal det bredes ud til andre dele af landet.

Konkurrenten Nemlig.com, der dominerer markedet for onlinesalg af fødevarer i Danmark, hilser ifølge Børsen sin nye rival velkommen.

Direktør Stefan Plenge mener nemlig, at øget konkurrence kan være med til at få endnu flere danskere til at handle på nettet.