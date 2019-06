Medarbejderne i Salling Group har i lang tid sat kryds ud for pinsesøndag, den 9. juni, og det er der en rigtig god grund til.

Der venter nemlig de omkring 20.000 medarbejdere en historisk fest.

Det kommer til at ske i Aarslev, hvor den store koncern, der står bag blandt andet Føtex, Bilka og Netto, har hovedsæde. Det skriver Jyllands-Posten.

Arrangementet bliver afholdt dagen efter, at den store aarhusianske festival North Side er blevet afsluttet.

Det betyder, at nogle af kunstnerne på festivalen måske bare kan køre direkte til firmafesten tæt ved Aarhus.

Salling Group lover nemlig to scener på størrelse med den største scene ved Grøn Koncert.

Og man oplyser, at en række af Danmarks bedste kunstnere vil give den gas med masser af livemusik.

Desuden vil der også være en 46 kvm storskærm.

Firmaet har også gjort sit for at sikre, at det er muligt for medarbejderne overalt i landet at deltage i arrangementet. Man har sat 350 busser ind for at samle dem op.

Hvis du har planer om at blive en del af festen, selvom du ikke er medarbejder, så kan du godt tro om.

Salling Group har opstillet et hegn rundt om arrangementet på 4,36 kilometer.

Festen kommer til at fejre årsdagen for navneskiftet til Salling Group efter Salling Fondene blev eneejere af selskabet.

»Vi fejrer et år som Salling Group med et brag af en fest for medarbejdere fra hele landet.«

»Deres indsats er helt afgørende for, at de penge, der går ind i blandt andet Netto, Bilka og Føtex, bliver investeret i virksomheden eller givet tilbage til samfundet via donationer fra Salling Fondene,« forklarer Per Bank, der er administrerende direktør ifølge Jyllands-Posten.

Pinsesøndag er nøje udvalgt af Salling Group.

Mange af selskabets butikker har nemlig lukket den dag. Døgn-Netto over hele landet har dog fortsat åbent.