Flere end 9000 medarbejdere i Salling Group kan se frem til en dejlig sommerbonus.

Medarbejdere i Danmarks største detailkoncern, Salling Group, får nemlig en ekstra pose penge ind på kontoen i slutningen af juni måned.

Det er virksomhedens ejere, Salling Fondene, som uddeler over 14 millioner kroner til medarbejdere i blandt andet Bilka, føtex, Netto og Salling Stormagasiner.

»Jeg er glad for, at vi igen i år kan anerkende dem, som er hele fundamentet i Salling Group, nemlig vores dygtige medarbejdere.«

»Uden dem ville vi ikke kunne fortsætte med at skabe endnu bedre indkøbsoplevelser for vores kunder, investere i nye, bæredygtige løsninger og drive en forretning, som sikrer, at Salling Fondene hvert eneste år kan fortsætte med at donere en del af overskuddet tilbage til samfundet,« siger Per Bank, formand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, i en pressemeddelelse.



De 14 millioner kroner kommer fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Fonden blev stiftet i 1958 af Salling Groups grundlægger, købmand Herman Salling, blandt andet med det formål, at en del af fondens overskud skulle gå til medarbejderne i virksomheden.

Pengene gives til både nuværende og tidligere medarbejdere, som har været ansat i hele den fireårige periode fra 2018 til 2021.

I 2021 blev der uddelt 15 millioner kroner til medarbejderne.