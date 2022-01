Snart kan aarhusianerne forvente flere flyvende freesbees.

Salling Fondene har nemlig doneret 250.000 kroner til discgolfklubben ‘Opdrift’ til en ny bane.

Discgolf er en sportsgren i vækst, og klubben ‘Opdrift’ oplever en stigende efterspørgsel på baner. Derfor vil de nu bygge en komplet bane med stålkurve, tee-plads, skilte og andet.

Muligheden glæder formanden:

»Det gør mig utrolig glad, at Salling Fondene kan hjælpe os med at etablere ny discgolfbane i byen. Discgolf stiger eksplosivt i popularitet og banekapaciteten er slet ikke fuldt med antallet af spillere,« siger Steffen Sinning, der er formand for discgolfklubben ‘Opdrift’, og fortsætter:

»Det er et projekt, der kommer byens borgere lige så meget til gavn som vores medlemmer, fordi op mod 90 procent af dem, der spiller på discgolfbanerne i Aarhus, ikke er medlem af en klub, men bare nyder at spille, når de har tid og lyst.«

Discgolfklubben ‘Opdrift’ har lige nu to discgolfklubber i Aarhs: The Park i Tilst Bypark og The Wedge i Brabrand, der er ved at blive bygget.

Discgolf minder om traditionel golf, men i stedet for at spille med golfkølle og golfbolde, kaster man færrest mulige gange med en frisbee, der skal i hul i en af de opstillede stålkurve. Det er gratis at benytte banerne.

Det vides endnu ikke, hvor den nye bane kommer til at ligge.

Donationen kommer fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, der donerer to millioner kroner til ni lokale projekter fordelt rundt i hele landet, der alle har fokus på børn og unges sundhed og trivsel. Bilka Tilst har indstillet projektet.