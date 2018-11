Stormagasinet Magasins kriseramte britiske ejer har sat 'til salg'-skiltet på Danmarks største stormagasin. Men køberen bliver ikke konkurrenten Salling Group.

Rækken af butikskæder tæller allerede Netto, Føtex, Bilka og to Salling-stormagasiner i Aarhus og Aalborg.

Men Salling Group går ikke og lurer på at købe Magasin-stormagasinerne, siger administrerende direktør Per Bank til Finans.

»Vi har sagt nej tak til at indgå i en proces om Magasin. Vores Salling-stormagasiner er inde i en rigtig flot udvikling, men jeg vurderer ikke, at vi skal bruge kapital på flere stormagasiner. Vores fokus ligger på at udvikle den nuværende forretning, selvom vi selvfølgelig også holder øje med nye muligheder.«

Den britiske ejer af Magasin, Debenhams, sagde tidligere på året, at koncernen overvejer at sælge Magasin, som ellers har leveret pæne overskud de senere år.

Modsat har koncernen, der driver 166 stormagasiner i Storbritannien, generelt blodrøde tal på bundlinjen. Sidste år havde selskabet et underskud på svimlende 4,2 milliarder kroner, hvilket er det dårligste regnskabsresultat i kædens 240 år lange historie.

Onsdag faldt aktiekursen med 21 procent på fondsbørsen i London.

Det var en reaktion på, at investorerne er bekymret for kædens økonomiske robusthed, efter at det i denne uge er kommet frem, at to store leverandører har droppet samarbejdet med kæden, mens en tredje har reduceret sin handel med Debenhams.

Fodgængere går forbi Debenhams' stormagasin på Oxford Street i London. Det er der tilsyneladende flere og flere, der gør. Foto: ANDY RAIN/EPA/RITZAU SCANPIX

»De skyldte os så mange penge, at vi vurderede, at det var for risikabelt at fortsætte,« siger en af leverandørerne til det engelske magasin Drapers.

Frygten for konkurs kommer, efter kreditvurderingsbureauet Moody's for et par uger siden nedjusterede de langsigtede udsigter for Debenhams og øgede dets vurdering af risikoen for konkurs.

Et salg af Magasin skal bruges til at komme ud af de økonomiske trængsler. Ifølge The Guardian kan Debenhams få omkring 2 milliarder kroner for Magasin.

Debenhams købte Magasin for 100 millioner kroner i 2009.