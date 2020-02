Seks år er der gået, siden DSB rullede salgsvognene ud af togene og pensionerede dem.

Dengang lød beskeden, at de små rullende vogne havde for lille omsætning.

Nu har DSB indgået et samarbejde med 7-Eleven, skriver Finans.dk, og det betyder, at passagerer igen får mulighed for at købe mad og drikke på togturen.

Allerede mandag indledte man et forsøg på strækningen mellem København og Fredericia, hvor 7-Eleven medarbejdere har turneret frem og tilbage i togene med en salgsbod på hjul.

»Vi gennemfører lige nu et forsøg lige med salg i togene over Storebælt for at se, hvordan kunderne tager i mod det – og for at vurdere, om konceptet er holdbart,« siger kommunikationschef hos DSB, Niels-Otto Fisker, til Finans.dk.

Da DSB tilbage i 2014 valgte at droppe salgsvognene, fortsatte salg af blandt andet kaffe dog til passagererne på 1. klasse.

Om man for fremtiden vil kunne købe 'babybites' og 7-Eleven kaffe fast i DSBs toge, er endnu ikke sikkert.

DSBs direktør, Jesper Østergaard, ønsker ikke at udtale sig om udsigterne, før DSB er klar til at offentliggøre planerne.