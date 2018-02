TDC's aktionærer kunne i februar glæde sig over flere købstilbud, der fik kursen til at gå i vejret.

København. Telegiganten TDC's fremtid antog mange former i løbet af februar. Det endte med en anbefaling af et salg, og den slutning kunne investorerne på aktiemarkedet godt lide.

Ingen aktie i det toneangivende C25-indeks steg mere end TDC's i løbet af februar.

TDC bragte sig selv i centrum fra dag et med nyheden om en fusion med den nordiske afdeling af underholdningskoncernen MTG.

Planen indeholdt en udvidelse af aktiemængden, hvilket fik den enkelte akties værdi til at falde dagen efter fusionen blev offentliggjort.

Ugen efter kom meldte et konsortium med pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt investeringsbanken Macquarie sig på banen. Gruppen var klar til at give TDC-aktionærerne 7,7 milliarder kroner mere end aktieværdien.

Bestyrelsen i TDC var umiddelbart afvisende. Men kort efter blev fusionsplanerne hældt af bordet.

Konsortiets bud fik også dollartegnene frem i investorernes øjne, og TDC-aktien steg med over fire milliarder kroner dagen efter buddet blev kendt.

Februar sluttede med, at konsortiet officielt fremsagde et bud mere. Denne gang havde prisen fået endnu et nøk op. Denne gang anbefalede bestyrelsen et salg.

Det forbedrede bud sendte aktiekursen videre mod et højere niveau, og da måneden var omme, var TDC-aktierne samlet set blevet otte milliarder kroner mere værd.

Ifølge Mikkel Duus-Hansen, der er aktieanalytiker i Spar Nord, er købstilbuddet og aktiekursen tæt forbundet.

- Baggrunden for, at TDC kan runde denne måned af med et afkast på 24,3 procent, er, at et konsortium af investorer har tilbudt at købe selskabet til en pris på 50,25 kroner per aktie, siger han.

- Tilbudskursen repræsenterer en præmie på 25,6 procent i forhold til aktiekursen 31. januar, hvilket var dagen før offentliggørelsen af den potentielle sammenlægning af TDC og MTG Nordic Entertainment, som afstedkom et kursfald i de efterfølgende dage.

Samlet set steg C25-indekset med en procent i februar. Indekset sagde i februar farvel til Nets, der blev opkøbt.

/ritzau/