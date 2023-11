Pfizer har solgt et lavere antal covid-19-vacciner end forventet, og det får nu konsekvenser.

Medicinalgiganten har set et spareprogram i gang, og det går ud over de ansatte.

På deres anlæg i Kent arbejder der 940 mennesker, men 500 af disse stillinger skal nedlægges.

Det skriver Sky News.

De berørte medarbejdere fik den triste besked tirsdag morgen, og nu vil der, ifølge en medarbejder på anlægget, blive afholdt afskedigelsessamtaler henover de næste 45 dage.

Størstedelen af de 500 fyrede er forskere, men der ryger også administrative stillinger.

Ifølge Sky News er det dog ikke, fordi Pfizer vil nedlægge stillingerne helt. De skal i stedet rykkes til afdelinger i indiske Chennai og i Conneticut i USA.

Det kan virke ekstra paradoksalt, at det er anlægget i Kent, som bliver ramt af fyringer på grund af lavere salg af Covid-19-vacciner, da de, ifølge en unavngiven medarbejder, for det meste arbejder på tabletter og intravenøse lægemidler fremfor vaccinen.

'Forskellige områder af Pfizers globale virksomhed foretager ændringer for at fungere mere effektivt. Disse ændringer vil blive implementeret løbende og vil variere fra område til område,' siger en talsmand for Pfizer.

I sidste måned meddelte Pfizer, at der ville komme nedskæringer for en samlet sum på 3,5 milliarder dollar.