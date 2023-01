Lyt til artiklen

McDonald's planlægger at skille sig af med en del af medarbejderne.

Og det selvom burgerkæden har haft medvind de seneste år. Først fik corona-pandemien folk til at bestille mere takeaway. Derpå har den voldsomme stigning i inflationen boostet kædens salg, da det fik flere til at benytte burgerkæden frem for dyrere restauranter, skriver CNN.

Alligevel skal virksomheden nu trimmes, oplyser McDonald's' administrerende direktør Chris Kempczinski i en fællesmail til medarbejderne.

Der er ikke sat navn på de fyrede endnu, men ifølge Kempczinski er der tale om funktioner, der »ikke stemmer overens med virksomhedens prioriteter«.

McDonald's administrerende direktør Chris Kempczinski mener, at virksomheden er blevet for ufokuseret. Foto: Richa Naidu Vis mere McDonald's administrerende direktør Chris Kempczinski mener, at virksomheden er blevet for ufokuseret. Foto: Richa Naidu

»Vi præsterer på et højt niveau, men vi kan gøre det endnu bedre,« skrev han til medarbejderne.

Det handler blandt andet om, at virksomheden er blevet for ufokuseret:

»Vi har 70 forskellige versioner af, hvordan en sprød kyllingesandwich laves rundt om i verden. Jeg har ikke brug for 70 forskellige varianter af en kyllingesandwich,« skrev Kempczinski ifølge avisen Daily Mail.

Samtidig med, at der skal rulle hoveder i virksomheden, planlægger man dog at accelerere åbningen af nye restauranter for at kunne følge med den øgede efterspørgsel.

Den 3. april vil McDonald's informerede yderligere om fyringerne.