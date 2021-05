Coronapandemien har i lange perioder lagt Danmark helt øde. Butikkerne har været lukket og mange har arbejdet hjemme.

Det har også betydet, at langt færre bilister har tanket benzin.

Det viser det seneste regnskab fra Q8, som har mere end 200 tankstationer i Danmark.

Ifølge Finans har salget i 2020 taget et massivt dyk og kostet et tab på mere end en milliard kroner i forhold til året før.

Det har dog ikke ført til katastrofe hos Q8, som trods et faldende salg stadig kan præstere et flot resultat for regnskabsåret. Faktisk det bedste i ti år.

Q8 går således ud af 2020 med et overskud på 182,5 millioner kroner. Det er 300 procent højere end 2019-2020 regnskabet.

Af regnskabet fremgår det, at de flotte tal skyldes et større besparelsesprogram i 2020 og et forbedret dækningsbidrag på salg af olieprodukter.

På grund af nedlukningen af Danmark i foråret 2020 og igen i slutningen af året blev der, ifølge tal fra Vejdirektoratet, kørt 7,2 procent færre kilometer i personbiler på vejene i Region Hovedstaden i forhold til året før.