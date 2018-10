Salget af projektboliger er ramt af strammere låneregler og usikkerhed om fremtidige boligskatter.

København. Salget af lejligheder i de største danske byer er faldet de seneste måneder.

Strammere låneregler, et højt prisniveau og usikkerhed om fremtidens boligskatter holder køberne tilbage, lyder vurderingen fra flere sider.

Der blev samlet solgt 4441 ejerlejligheder i juli, august og september. Det er 14,3 procent færre end i samme periode 2017, viser salgstal fra boligsiden.dk.

Størst er faldet i Aalborg, hvor der er solgt 31,6 procent færre lejligheder, mens salget i København og omegn er dykket 20,8 procent.

I Odense og Aarhus er tilbagegangen på henholdsvis 16,2 og 11,6 procent.

Ifølge boligøkonom Birgit Daetz fra boligsiden.dk er en del af årsagen til faldet, at der fra årsskiftet blev indført nye låneregler.

Reglerne betyder blandt andet, at boligkøbere med en høj gæld ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.

- Der er kommet en større udfordring i forhold til finansiering.

- Derudover har prisstigninger i særligt København gjort, at folk begynder at kigge sig om lidt længere ude, hvor der er helt andre kvadratmeterpriser, siger Birgit Daetz.

Samme vurdering kommer fra cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark.

Men han peger på, at der i en historisk kontekst ikke er tale om et lavt aktivitetsniveau på boligmarkedet i København.

Det er især salget af projektboliger, som viser tilbagegang.

Det vil sige lejligheder, der enten er ved at blive bygget eller er planlagt til at blive det.

Den lavere interesse for projektsalg skyldes ifølge Birgit Daetz blandt andet, at der er usikkerhed om nye boligskatter, der træder i kraft i 2021.

- Der er usikkerhed om de fremtidige ejendomsvurderinger. Det gør folk usikre på, hvad de kommer til at sidde for, og derfor er folk mere lunkne ved at købe projektsalg, siger hun.

/ritzau/