Sidste år omsatte GN Store Nord for 12,6 milliarder kroner. Det var især båret af en vækst inden for headsets.

En stor vækst inden for salget af headsets har givet en større omsætning hos GN Store Nord, der også er kendt for at producere høreapparater.

Sidste år er salget af headsets vokset med 30 procent, mens høreapparatsalget er gået op med ni procent. Det fremgår af selskabets seneste årsregnskab.

Samlet har GN Store Nord omsat for 12,6 milliarder kroner i 2019. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før.

Ud af de 12,6 milliarder kroner kommer 6,4 milliarder kroner fra GN Hearing, der laver høreapparaterne, mens 6,2 milliarder kroner kommer fra GN Audio, der producerer headsets.

Dermed er headsetforretningen så småt ved at blive lige så stor som høreapparatdelen hos GN Store Nord.

/ritzau/