I oktober blev der solgt 1733 ejerlejligheder. Det er det højeste antal på en måned i både 2019 og 2018.

De seneste måneders store aktivitet på boligmarkedet er fortsat i oktober, hvor antallet af solgte ejerlejligheder har været det højeste i hele 2019.

Det viser handelstal for oktober fra Boligsiden.dk, der er en boligportal, som samler al information om boligannoncer- og salg fra landets ejendomsmæglere.

For ejerlejlighederne er der i oktober solgt 1733 lejligheder. Det er både det højeste antal på en enkelt måned i indeværende år og forrige år.

- Antallet af solgte ejerlejligheder er steget igennem de sidste fire måneder, og i oktober er der tale om en ret markant stigning.

- Vi skal helt tilbage til september 2017 for at finde et niveau, der er højere end det aktuelle, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

I forhold til de almindelige huse er der til og med oktober solgt 42.954 huse, og det er det højeste niveau for årets første ti måneder, siden Boligsiden.dk i 2011 begyndte at føre statistik over salget.

Derudover er der for sommerhuse solgt 8901 sommerhuse til og med oktober, og dermed er sommerhussalget allerede nu ved at overhale hele sidste års samlede handel, hvor der blev solgt 8923 sommerhuse.

/ritzau/