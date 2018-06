Mens andet kvartal i H&M ifølge topchefen var utilfredsstillende, så er udviklingen på nogle markeder positiv.

Stockholm. Der blev ikke solgt helt nok tøj hos den svenske tøjgigant H&M i foråret.

Salget var utilfredsstillende på en række af H&M's markeder i andet kvartal af det skæve regnskabsår 2017/2018. Det konstaterer H&M i sit regnskab.

- På en række markeder udviklede salget dog positivt: I Sverige, Norge, Danmark og Østeuropa voksede vi betydeligt hurtigere end markedet, siger selskabets topchef, Karl-Johan Persson, i en kommentar til regnskabet for marts, april og maj.

Han konstaterer dog samtidig, at kvartalet alt i alt var utilfredsstillende. Der blev for lidt tøj, så lagerbeholdningen var for stor ved udgangen af kvartalet.

Mens omsætningen steg en smule, så faldt overskuddet til gengæld.

Det skyldes blandt andet, at H&M er ved at omstille forretningen til at være mere effektiv og fleksibel. Det sker blandt andet ved, at logistikken skal forbedres.

Omstillingen går i en periode ud over salget på nogle markeder som USA, Frankrig, Italien og Belgien samt onlinesalg i Norden, lyder det.

Mens kvartalet skuffer topchefen, så fortsætter H&M sit indtog af verdensmarkedet for stangtøj.

Ved udgangen af maj havde H&M i alt 4801 butikker.

Virksomheden planlægger at åbne 390 nye butikker i løbet af i år. Samtidig bliver 150 eksisterende butikker dog lukket, så det samlede antal butikker ender med at stige med 240 styks.

- Vi ser fortsat stort potentiale for at åbne butikker i de kommende år, konstaterer H&M i regnskabet.

Samtidig fylder de andre mærker, som er i stald hos H&M, stadigt mere.

Senest er et helt nyt mærke blevet lanceret i Sverige i starten af juni - Afound, som er en slags markedsplads med mærkevarer.

H&M's omsætning steg to procent i forhold til samme kvartal i 2016/2017 til knap 60,5 milliarder svenske kroner.

På bundlinjen blev det til et resultat på 4,6 milliarder svenske kroner mod knap 5,9 milliarder kroner i samme kvartal sidste regnskabsår.

/ritzau/