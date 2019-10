Både overskud og omsætning overgik analytikernes forventninger, da Apple onsdag fremlagde regnskab.

Elektronikgiganten Apple har onsdag leveret et regnskab for fjerde kvartal, der slår forventningerne - både til udviklingen i det overståede kvartal og til prognosen for det nye regnskabsår.

Koncernen havde i fjerde kvartal en omsætning på 64 milliarder dollar mod det forventede 63 milliarder.

Nettooverskuddet endte på 13,7 milliarder dollar mod 14,1 milliarder dollar i samme periode sidste år. Forventningen lå dog i 2019 på 12,8 milliarder.

Det skriver Bloomberg News.

Det er salget af iPhones, smarture og serviceindtægterne, der alle har klaret sig bedre, end analytikerne havde ventet.

Apple har i fjerde kvartal solgt iPhones for 33,4 milliarder dollar, hvilket er godt en milliard mere end forventet.

Salget af såkaldt wearables, som blandt andet omfatter Apples smartwatch, steg med hele 54 procent til 6,5 milliarder dollar.

Ifølge koncernens topchef, Tim Cook, byder det netop offentliggjorte kvartalsregnskab på den største omsætning, virksomheden nogensinde har registreret i et fjerde kvartal.

- Med kunder og anmeldere, der er vilde med den nye generation af iPhones, dagens lancering af støjreducerende AirPods Pro, den ventede lancering af Apple TV+ om blot to dage og vores bedste udbud af produkter og services nogensinde er vi meget optimistiske ved at se frem mod feriesæsonen, siger han ifølge AFP.

/ritzau/