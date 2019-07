Trods mersalg af Nintendo Switch og spillene til samme konsol har Nintendo fået halveret sin indtjening.

Det går stadig bedre for Nintendo med salget af den bærbare konsol Nintendo Switch, der står for at løfte arven efter den japanske konsol- og spilgigants tidligere klassikere.

Det viser selskabets regnskab for april, maj og juni.

Salget af den bærbare konsol og tilbehøret til den er steget 13 procent. I alt har Nintendo solgt 2,1 millioner Switch-konsoller i første kvartal. Også på spilsiden er salget vokset med 25,9 procent.

Selv om salget går godt, har Nintendo til gengæld haft tab på næsten 750 millioner kroner på valutamarkedet.

Når alle indtægter og udgifter er gjort op, har selskabet derfor fået næsten halveret sin indtjening til omkring en milliard kroner.

Nintendo holder dog fast i sine forventninger til et stærkt salg, skriver nyhedsbureauet AFP.

Selv om selskabet forventer, at det nuværende regnskabsår, der slutter i marts, ender med et fald på 7,2 procent på bundlinjen, er der stadig udsigt til et voksende salg.

Nintendo har bygget hele sin fremtid op omkring den bærbare konsol Switch, der dermed skal træde i fodsporene på klassikeren Gameboy.

I alt forventer Nintendo, at salget af konsoller og spil vokser med seks procent. Det skal hjælpes på vej af, at en række af Nintendos klassiske spil er blevet gjort klar til Switch.

Brugere kan både få Super Mario-, Pokémon- og Zelda-spil til den nye konsol.

Dermed er Switch også klar sin entre på det kinesiske marked.

Ifølge Hideki Yasuda har Nintendo kurs mod yderligere vækst i salgstallene.

- Nintendo har fastholdt et positivt momentum, i takt med at salget af Switch vokser stabilt sammen med andre stærke titler, siger han til AFP.

