Danske økonomer bekymrer sig om den kommende tids salg af danske varer til udlandet trods god september.

Et af de store spørgsmålstegn i dansk økonomi er, hvad coronakrisen kommer til at betyde for salget af danske varer og tjenester til udlandet.

Efter to måneder med fald i salget af varer bød september på et comeback af salget af medicinprodukter, hvilket førte til en samlet stigning i dansk eksport i september.

Eksporten har været generet under coronakrisen med rejserestriktioner og nedlukninger.

Den gode september har derfor været med til at reparere på noget af skaden for 2020.

Ifølge cheføkonom i Danske Bank Las Olsen har eksporten af varer hentet halvdelen af det tabte terræn.

- Eksporten bliver for tiden udfordret af, at nye nedlukninger bremser økonomien rundt omkring i Europa, og det tegner til, at vi kommer til at se økonomisk tilbagegang mange steder i disse måneder, skriver han i en analyse.

- Til gengæld er der et kraftigt og globalt industriopsving i gang, anført af Kina, som giver gode muligheder for mange virksomheder, især hvis vi kan undgå, at industrien lukker ned igen i landene sydpå, som det skete i foråret.

I Danmark er tommelfingerreglen, at eksporten udgør den ene af to store motorer i dansk økonomi. Den anden er det danske privatforbrug.

Ifølge økonomer kan eksporten blive den mere langvarig hovedpine for dansk økonomi.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kalder derfor eksporten for "dansk økonomis akilleshæl over den kommende tid:

- Det økonomiske slag har allerede været større udenfor landets grænser, og det kommer til at give efterskælv i dansk økonomi, skriver han i en analyse.

- Den øgede smitte i særligt Europa vil yderligere give et bidrag til det negative syn, mens den seneste udvikling med minksagen heller ikke ligefrem synes at gavne positivt på eksportfronten.

- Dagens tal må vi se som et positivt glimt i en ellers mørk tid for eksporten.

/ritzau/