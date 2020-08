Udbudspriserne på boliger er på det højeste niveau nogensinde. Coronakrisen har ikke for alvor ramt markedet.

Antallet af boliger med til salg-skilte i Danmark er på det laveste siden tiden op til finanskrisen i 2006.

Samlet er udbuddet af lejligheder over det seneste år faldet med 22,3 procent. Huse ligger 18,4 procent lavere.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

Ifølge Finans Danmark gør udviklingen, at sælgere sidder med gode kort på hånden i forhold til at komme af med boligen til en god pris.

- Det er lettere for sælger at sætte prisen lidt højere, når køberne har færre boliger at vælge imellem.

- Dette sælgers marked er positivt for dem, der står og vil sælge deres bolig, siger viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen i en kommentar.

Omvendt står boligkøbere lidt dårligere end normalt, fordi der er mindre at vælge imellem. Det påpeger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han tilskriver delvis udviklingen med, at coronakrisen har fået flere til at vente med at sælge huset eller lejligheden.

- Det mærkbart faldende udbud skyldes både et boligmarked i høj hastighed med mange handler og samtidig en lidt større forsigtighed hos overvejende sælgere, som har været en anelse mere tilbageholdende med at sætte til salg, siger han i en kommentar.

Mens udbuddet af boliger er det laveste i årevis, er de priser, som boligerne er sat til salg til, på det højeste niveau nogensinde.

- Det lavere boligudbud er med til at holde hånden under boligpriserne. Vi har set et boligmarked gå gennem den første del af krisen uden større prisfald til trods for det ekstreme slag, som coronakrisen har pådraget øvrige dele af dansk økonomi med, siger Jeppe Juul Borre.

Hvis man tager højde for inflationen - den løbende stigning i priserne - er udbudspriserne ikke rekordhøje. Priserne på henholdsvis huse og lejligheder er 15,5 og 0,8 procent under niveauet op til finanskrisen.

/ritzau/