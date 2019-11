Lørdag 2. november slog forretningen Biltemas flagskib i Roskilde dørene op.

Her lokkede de mange tilbud kunder til allerede aftenen forinden. Her stod de første kunder allerede omkring 20.30. Lørdag morgen stod over 300 kunder i kø.

»Det var helt vildt at opleve. Vi delte værdikuponer på 500 kroner ud til de første 100 kunder, og det har helt sikkert tiltrukket en del – selvfølgelig sammen med de mange åbningstilbud. Vi er så glade for modtagelsen og kunne ikke have drømt om en bedre start,« siger Steven William Bradley, der er varehuschef i det nye Biltema Roskilde.

De fremmødte kunder kunne starte dagen med et gratis rundstykke og en kop kaffe på Biltemas regning. Klokken 9.00 klippede Roskildes borgmester snoren til det nye varehus.

Roskilde-varehuset er det største danske Biltema-varehus.

Med knap 8.000 kvadratmeter er det næsten dobbelt så stort som det forhenværende største varehus i Glostrup.

»Varehuset i Roskilde er vores flagskib. Det afspejler, hvordan fremtidige varehuse i Danmark skal se ud, både i forhold til størrelse og indretning,« siger Jacob Borring Møller, der er direktør i Biltema Danmark og fortsætter:

»Og vi har mange flere varehuse på vej. Derfor er det fantastisk at opleve, at vi bliver taget så godt i mod. Vi har sat Biltema-rekord med åbningen i Roskilde, hvilket jo er helt vildt.«

Mere end 3.000 kunder besøgte det nye varehus på åbningsdagen, og der blev langet mere end 1.000 hotdogs over disken i varehusets caféområde.

Biltema er en svensk kæde af detailforretninger, der er specialiseret i værktøj og fritidsprodukter. Den blev grundlagt af Sten Åke Lindholm i 1963 i Linköping i Sverige.

Og der er lagt op til krig i branchen. For Biltemas nye flagskib er åbnet op lige foran konkurrenten Thansen.

»Thansen har på mange måder været alene om det her marked, men der er pludselig kommet en stor konkurrent, så nu skal man slås om kunderne. Thansen må forholde sig til, om det går ud over deres omsætning,« har detailekspert Bruno Christensen tidliger sag til B.T.