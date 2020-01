Er du jobsøgende? Eller trænger dit CV bare til at blive opfrisket i tilfælde af, at det på et tidspunkt skal i brug?

Så kan du med fordel læse med her.

CNN har nemlig med baggrund i interviews med eksperter udviklet en guide til, hvordan du får det perfekte CV.

For hvordan fanger man en eventuelt kommende arbejdsgivers opmærksomhed uden at overvælde pågældende med al for megen information?

Hvis du søger et opslået job, skal du først og fremmest læse jobopslaget grundigt. Hvilke færdigheder er fremhævet?

Typisk vil virksomheder nævne de allervigtigste færdigheder først i jobopslaget, så fokuser på dem i dit CV:

»Virksomhederne giver dig dybest set et cheat sheet (hjælpeark, red) til din ansøgning,« fortæller karriereekspert Vicki Salemi til mediet.

Det er dog ikke kun nøgleordene, men også formuleringerne, du skal bide mærke i, understreger hun.

Hvis du kan spejle sprogbrugen i jobopslaget i din ansøgning, vil det ifølge karriereeksperten give pluspoint.

Er jobbeskrivelsen vag, kan det desuden være en god idé at række ud til virksomhedens ansatte eller andre personer i branchen for at få forståelse for, hvilke færdigheder der typisk er i høj kurs.

Ligeledes kan man kigge på lignende stillingsopslag og se, om der er gengangere dér.

Det er naturligvis ikke nok blot at fremhæve de færdigheder, du måtte have. Du skal også underbygge dem.

Her handler det om at være så konkret som muligt. Tag udgangspunkt i dine tidligere opgaver.

»Den bedste måde at gøre det på er ved at kvantificere eller fortælle en historie,« lyder det fra Amanda Augustine, der arbejder med karriererådgivning.

Hvis du eksempelvis vil fremhæve dine salgsevner, kan du nævne konkrete væksttal.

Har du engang modtaget anerkendelse for dit arbejde, så nævn også det.

Og mens du fremhæver dine præstationer, så brug stærke verber som 'leverede', 'analyserede', 'skabte' eller 'udviklede'.

Det vil ifølge karriererådgiveren fastholde arbejdsgiverens opmærksomhed.

Vær i øvrigt opmærksom på både at fremhæve såkaldte bløde og hårde færdigheder.

På listen over bløde færdigheder kan eksempelvis 'samarbejdsvilje' og 'problemløsning' nævnes, mens de hårde færdigheder i højere grad handler om de mere tekniske ting - eksempelvis programmering.

Undervurder hverken de bløde eller hårde færdigheder, lyder rådet desuden fra karriereekspert Vicki Salemi.

»Når kandidater med nærmest identiske CV'er er til samtale, vil arbejdsgiveren typisk vælge pågældende, der passer bedst ind i arbejdsmiljøet.« Altså med udgangspunkt i de bløde færdigheder.

Skulle der i opslaget være nævnt færdigheder, som du ikke besidder, så frygt ej. Dem kan du få.

Eksempelvis kan man ofte finde online-kurser på LinkedIn Learning og på den måde udvide sit repertoire.