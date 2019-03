Har du styr på, om du i år får penge tilbage i skat, eller du skal have pengepungen frem?

Mandag den 11. marts får du svar på spørgsmålet, når Skat åbner op for årsopgørelsen.

Men faktisk findes der flere god tricks, der kan sikre sikre dig en overskydende skat hvert eneste år.

Dem har revisionsfirmaet BDO delt i sit nyhedsbrev Depechen.

1. Forhøj trækprocenten

Skattereglerne giver mulighed for, at en lønmodtager én gang om året kan bede sin arbejdsgiver om at indeholde A-skat med en højere trækprocent end den, som fremgår af skattekortet. En arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at imødekomme ens ønske, og det er ikke alle, der vil yde den service.

2. Ændre forskudsopgørelsen

Man kan også helt bevidst gøre ens forskudsopgørelse ukorrekt. Hvis man eksempelvis er berettiget til et kørselsfradrag på 15.000 kroner, men sætter det til 0 kroner i forskudsopgørelsen, vil man nemlig betale næsten 4.000 kroner for meget i skat i løbet af året. Det rigtige fradrag kan man så indtaste på årsopgørelsen efterfølgende.

3. Indbetaling af yderligere skat via TastSelv

Hvis man i løbet af året realiserer en pludselig aktiegevinst eller indkomst, som der ikke skal betales kildeskat af, kan man med fordel lave en frivillig indbetaling - og måske lidt ekstra - med det samme. Det kan man gøre på Skats hjemmeside via TastSelv.

Ifølge BDO åbner årsopgørelsen for 2018 op for mere end 4,5 millioner danskere, og ifølge revisionsfirmaet kan de fleste godt glæde sig.

Sidste år var det nemlig næsten tre ud af fire, der fik penge tilbage i Skat, ligesom den gennemsnitlige dansker fik 5.000 kroner at gøre godt med.