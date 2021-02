Seksuel chikane og diskrimination. Det skulle være starten på verdens yngste kvindelige milliardærs succes.

Hun er den yngste selvgjorte kvindelige dollar-milliardær. 31-årige Whitney Wolfe Herd er administrerende direktør og grundlægger af datingappen Bumble - og så er hun ifølge Forbes god for 1,6 mia. dollar, knap ti mia. kroner.

Ifølge Forbes indberettede Bumble 417 millioner dollar, over 2,5 milliarder kroner, i omsætning i de første ni måneder af 2020. Forleden blev Bumble så introduceret på børsen - og det blev en kæmpe succes.

Alene af den grund klapper Whitney Wolfe Herd formentlig i sine hænder over, at hun dengang valgte at forlade virksomheden Tinder, en anden datingapp, hvor hun var vicepræsident for virksomhedens marketing.

Hun var efter sigende kvinden, der fandt på navnet ‘Tinder’ og det velkendte flammelogo. Dog valgte hun at forlade virksomheden i 2014 på grund af alvorlige spændinger mellem hende og de andre virksomhedsledere og indgav sågar en sag mod Tinder for seksuel chikane og diskrimination.

Det skriver New York Post.

Samme år lancerede hun Bumble. Tanken bag appen var at ændre de regler for dating, som hun syntes, var forældede. Blandt andet at udfordre forældede kønsnormer og gøre det helt acceptabelt for kvinder at tage det første skridt i forbindelse med dating.

Den tankegang begejstrede mange. Allerede året efter, i december 2015, havde appen nemlig over 80 millioner matches og 15 millioner samtaler.

Fire år senere, i november 2019, kunne Whitney Wolfe Herd for alvor se dollartegn i øjnene.

Da blev Bumbles moderselskab MagicLab nemlig solgt til firmaet The Blackstone Group, hvor medstifter Andreev opgav hele sin andel i både Bumble og dets søsterselskab, Badoo.

Wolfe Herd blev administrerende direktør for det nyerhvervede MagicLab, og det var til en værdi af tre milliarder dollar, det vil sige over 18 milliarder kroner. Her modtog hun en ejerandel på cirka 19 procent af virksomheden.

I 2020 havde Bumble over 100 millioner abonnenter over hele verden.